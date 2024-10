Fuga ao pagamento da taxa de resíduos nos percursos leva a coima de 50 euros

Arrancou hoje o pagamento da taxa de resíduos em sete dos mais de três dezenas de percursos pedestres classificados da Região.

Todos os não residentes maiores de 12 anos devem fazer o pagamento de três euros para realizar a Vereda do Areeiro, a Levada dos Balcões, a Levada do Caldeirão Verde, a Levada do Rei, a Vereda do Pico Ruivo, a Levada do Risco e a Vereda da Ponta de São Lourenço, está últimos que já vinha sendo paga há pouco mais de um ano e meio e que vê agora o valor subir de um para três euros.

Quem não efectuar o pagamento sujeita-se a uma coima de valor superior, no mínimo, a 50 euros, montante a que se juntam os custos processuais.

Isso mesmo explicou Rafaela Fernandes, esta manhã, no Pico do Areeiro. "Quem não faz o pagamento de uma taxa tem a consequência de isso constituir uma dívida, e dái entrar nos processos de coima normais", sustentou, sendo o valor ca coima variável "em função da avaliação que seja feita pelo instrutor do processo".

Embora a punição dos incumpridores esteja prevista na Portaria que regulamenta a aplicação destas taxas, a governante acredita que esse recurso não venha a ser muito utilizado, pois julga que os turistas aceitam esta cobrança e entende que a sensibilização que está a ser feita pelos cerca de 20 colaboradores do IFCN será bem sucedida e facilitará o respectivo pagamento.

Rafaela Fernandes diz mesmo que "pagar três euros por uma taxa para limpeza dos percursos é entendível por parte daqueles que nos visitam", salientando a acção pedagógica, reforçando que "se as pessoas não quererem pagar três euros para fazerem um percurso destes, se calhar têm de ter outra opção na sua visita à Madeira".

Mesmo com o tempo pouco convidativo a passeios a pé, a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente não quis deixar de assinalar a implementação desta medida. O método de pagamento privilegiado continua a ser o Portal Simplifica, embora exista "redundância" em alguns locais onde é disponibilizado o pagamento presencial, quando os visitantes não disponham de telefone com acesso à internet. "Se tiver telemóvel, a instrução é ensinar como se faz [o pagamento] através do QR Code", sustentou.

A partir de Janeiro do próximo ano, esta taxa passa a ser cobrada em todos os percursos pedestres classificados geridos pelo IFCN.