Alemã de 66 anos sofreu queda na vereda da Ponta de São Lourenço

Foi durante a tarde de ontem, quarta-feira, que uma cidadã alemã, de 66 anos, sofreu uma queda na vereda da Ponta de São Lourenço.

Uma vez que apresentava suspeita de trama numa perna, a mulher acabou por ser socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico que, com o apoio do SANAS Madeira, se deslocaram ao local, numa embarcação. A mulher foi imbolizada e transportada para a marina da Quinta do Lorde, onde já aguardava uma ambulância da mesma corporação para realizar o seu transporte para uma unidade hospitalar.