Proibição de rent-a-cars no Areeiro ainda "está a ser equacionada"

O Governo Regional não avança, pelo menos para já, com a proibição do acesso de viaturas de rent-a-car ao Pico do Areeiro.

Rafaela Fernandes diz que essa opção "está a ser equacionada", falando de conversações com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF).

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente reforçou, esta manhã, no Pico do Areeiro, que as condições criadas até ao momento facilitam a deslocação àquele ponto turístico sem necessidade de levar as viaturas até ao topo. "Nós temos o shuttle para transportar as pessoas até cá em cima", entendendo, por isso, não ser necessária essa afluência sem controlo de viaturas de aluguer, acreditando que, após o período de sensibilização, o paradigma seja alterado.

Ainda sobre este assunto, a governante fez saver que "a Mesa da ACIF está preocupada com as viaturas que estão fora da legalidade das rent-a-cars, que são as viaturas de cortesia", considerada uma "economia paralela", disse Rafaela Fernandes, apontando que essa situação condiciona o "trabalho de pedagogia" que está a ser desenvolvido em conjunto pelo Governo Regional e a ACIF junto das empresas do sector.

Questionada sobre a viabilidade de um serviço de 'transfer' entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, a secretária regional disse não ver necessidade de o Governo Regional assegurar essa ligação triangular, incluindo o Funchal, pois existem operadores económicos no mercado que disponibilizam serviços desse género, nomeadamente os profissionais de táxi.