13 Atletas à partida para a prova rainha do Ecotrail Funchal

Dos 29 atletas inscritos para os 80km da grande prova do Ecotrail Funchal-Madeira Island, 13 marcaram presença à partida (06:00), na Avenida Arriaga, que é também a meta.

Em menos de 50 minutos os dois atletas mais rápidos nesta fase inicial da dura prova passavam praticamente ‘colados’ pelo primeiro check point, no Palheiro Golf (8km). O português Martim Melo e o francês Jerome Gea, separados por apenas 2 segundos, com vantagem para o atleta luso, com o tempo de 00:49:35.

O terceiro a passar pelo Palheiro Ferreiro – e último dentro da primeira hora de prova – foi André Caires (00:52:18).

A prova com um desnível positivo superior a 4000 metros (4087 D+) tem, para os homens da frente, o Teleférico do Monte/Largo das Babosas (19km) como próximo check point. Seguem-se Parque Ecológico do Funchal (27km), Pico do Areeiro (35km), Ribeira Grande (47km), Terreiro Freixo (57km), Estrela (65km) e Praia Formosa (77km), para terminar na Avenida Arriaga (82km).