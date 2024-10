Chuva persistente no Areeiro justificou ‘alerta’ de chuva forte

A precipitação registada esta manhã nas zonas montanhosas da Ilha da Madeira, nomeadamente na zona do Areeiro, justificou a emissão de aviso amarelo para a chuva. Nas 6 horas de maior precipitação a estação meteorológica no Chão do Areeiro registou 42,8 litros por metro quadrado (mm), quantidade de água que já corresponde a ‘alerta’ laranja - entre 41 e 60 mm. No ‘amarelo’ (entre 30 e 40 mm) e no mesmo intervalo de tempo 6h) foi a quantidade de chuva caída no topo, Pico do Areeiro (31,7 mm).

Também à beira de atingir valor de aviso amarelo, mas para o intervalo de 1 hora - entre 10 a 20 mm -, foi a chuva registada no Santo da Serra (9,9 mm) ao final da madrugada.

Hoje, até às 15 horas, o total de precipitação acumulada no Chão do Areeiro situava-se nos 50,1 mm.

De toda a rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira (18 na Ilha da Madeira, Porto Santo e Selvagem Grande), até a última hora não havia registo de precipitação apenas nas estações da Ponta do Sol/Lugar de Baixo e da Selvagem Grande.