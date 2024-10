Prova Ultra (45km) disputada por 41 atletas de 8 nacionalidades

41 Atletas de 8 nacionalidades disputam a prova Ultra (45km) do Ecotrail Funchal-Madeira Island.

A partida da Avenida Arriaga foi dada pelas 07:30. A segunda maior prova do Ecotrail Funchal-Madeira Island, uma co-organização entre o DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal, tinha inscritos 54 atletas e contempla percurso que vai também ‘do mar à montanha’, com passagem (check point) pelo Parque Ecológico do Funchal (14km), Pico do Areeiro (21km), Estrela (30km), e Praia Formosa (40km), sendo que a ‘última etapa’ dos 45 km de prova com mais de 2000 metros de desnível positivo (2155 D+) só termina na Avenida Arriaga.