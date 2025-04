Chuva e trovoada para esta terça-feira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira, dia 8 de Abril de 2025, apontam para céu em geral muito nublado, diminuindo a nebulosidade a

partir da tarde. Períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser fortes e

ocasionalmente acompanhados de trovoada.

Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante sul, soprando por

vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e

oeste da ilha, rodando para o quadrante oeste e

enfraquecendo a partir do fim da manhã.

Pequena descida de temperatura.



REGIÃO DO FUNCHAL:

Céu em geral muito nublado, diminuindo a nebulosidade a

partir da tarde.

Períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser fortes e

ocasionalmente acompanhados de trovoada.

Vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante sul.

Pequena descida de temperatura.



ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 3,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros

na parte oeste.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC