Bombeiro adopta gato que resgatou no Funchal

Chama-se Tobias, tem apenas dois meses e na última semana ganhou um novo lar, depois de ter sido adoptado pelo bombeiro que o resgatou de uma adufa, perto do Miradouro da Vila Guida, no Funchal.

Carlos Teles, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, admitiu que desde logo sentiu empatia pelo animal e diz que agora o gato já faz parte da sua família.

“O serviço dava conta de um gato preso numa adufa. Eu e o meu colega Diogo Silva saímos do quartel com uma viatura e fomos resgatar um animal que estava numa manilha que passa para o esgoto geral a meio da estrada. Ele estava assustado e não parava de miar. Confesso que o achei bonitinho, fiquei com pena e decidi adoptá-lo”, contou o bombeiro com o número 137.

Agora, tem em casa três gatos, a Zimba, o Sonecas e o Tobias e admite sentir-se feliz por tê-lo recolhido da rua e por vê-lo "a crescer cada dia com uma brincadeira nova”.