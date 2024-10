Chuva pode ser intensa a norte e na serra

A previsão meteorológica para este domingo, 27 de Outubro de 2024, aponta para a continuação da instabilidade, com alguma chuva dispersa, sobretudo a norte e nas serras da Madeira.

Assim, de acordo com o IPMA, este será um dia de céu geralmente muito nublado, com boas abertas nas vertentes sul da ilha, ocorrendo aguaceiros, que serão mais frequentes nas vertentes norte e nas terras altas, onde poderão ser localmente intensos.

O vento será moderado (25 a 35 km/h) de nor-nordeste, por vezes forte (35 a 45 km/h) nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo, a tal ponto de a Capitania do Porto do Funchal ter emitido um aviso de vento forte, com reflexo no mar.

Capitania do Funchal emite aviso para vento forte A Capitania do Porto do Funchal emitiu há instantes um aviso para vento forte- com base na informação recebida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)- que estará em vigor até às 17 horas de amanhã, dia 27 de Outubro.

Mas, antes disso, vejamos a zona específica do Funchal, pois poderá contar com céu com períodos de muita nebulosidade e até a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, sendo que aqui o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).



Assim, sobre o mar, na costa Norte deverá ser atingido por ondas de norte com 2,5 a 3,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas do quadrante sul terão altura de 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar continua boa, variando entre 23 e 24º Celsius.