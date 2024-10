Despiste deixa mulher ferida na via rápida

Um automóvel despistou-se esta manhã na via rápida, no túnel entre o Campanário e a Ribeira Brava, no sentido Funchal-Ribeira Brava.

Deste acidente resultou um ferido, uma mulher, que foi assistida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

A vítima foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com ferimentos aparentemente ligeiros.