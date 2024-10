Monaco e Lille, adversários de Benfica e Sporting na Champions, empatam sem golos

O Mónaco, que defronta o Benfica na Liga dos Campeões, e o Lille, que enfrentou o Sporting na mesma prova, empataram hoje sem golos, no Principado, na oitava jornada da Liga francesa de futebol.

A equipa da casa esteve sempre mais perto do golo, mesmo depois de ter ficado reduzido a dez unidades a partir dos 61 minutos, por expulsão do seu lateral direito, o neerlandês Jason Tete, mas faltou-lhe eficácia na finalização.

O internacional português André Gomes, campeão europeu por Portugal em 2016, foi titular na equipa do Lille, e jogou os 90 minutos.

Este tropeção do Mónaco não o impede de manter a liderança da Liga, com 20 pontos, seguido do Paris Saint-Germain (PSG), com 17 (menos um jogo), do Marselha, com 14 (menos um jogo), e do Lille, em quarto lugar, também com 14.

O PSG recebe no sábado o Estrasburgo, enquanto o Marselha se desloca a Montpellier, no domingo.

O Sporting já defrontou o Lille na Liga dos Campeões, tendo vencido por 2-0 em Alvalade, enquanto o Benfica ainda vai defrontar o Mónaco para a mesma competição.