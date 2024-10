Homem ferido em capotamento na via rápida

Um carro despistou-se esta manhã na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, no túnel da Boaventura, e capotou de seguida.

O condutor, um homem de 36 anos, conseguiu sair da viatura pelos seus próprios meios, mas como apresentava escoriações e queixava-se de dores foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.