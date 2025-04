Conheça os destaques da imprensa nacional

Público:

- "IGAI abriu em 2024 quatro processos disciplinares na PSP por discriminação"

- "PS muda de estratégia. Mais programa do PS, menos casos de Montenegro"

- "Tarifas sobre importações. Segunda-feira turbulenta em Wall Street"

- "Guerra comercial testa apoio do Partido Republicano a Trump"

- "UE propôs taxas zero para bens industriais, mas EUA recusou"

- "Amnistia. Execuções atingem número mais alto dos últimos dez anos"

- "Grávidas. Telefonar antes de ir à urgência alarga-se a todo o país"

- "Supremo Tribunal. Mais um acórdão a favor de doentes com incapacidade"

- "Futebol. Sporting deixa Benfica no topo e Sp. Braga piora crise do FC Porto"

- "Novos artistas EDP. Exposição com a obra dos seis finalistas é inaugurada depois de amanhã no MAAT"

Diário de Notícias:

- "Entrevista. Droupadi Murmu [Presidente da Índia]: 'Os indianos são um povo cumpridor da lei, que se adapta bem às sociedades onde se estabelece'"

- "Só metade dos médicos obstetras e pediatras inscritos na Ordem trabalha no SNS"

- "Guerra nas tarifas. BCE poderá ter de aliviar mais a taxa de juro para 1,75% no final do ano"

- "Legislativas. Chega traça meta. 'Um resultado que não seja vencer ou liderar a direita não será bom'"

- "Imigração. Socialistas em rota de convergência com o PSD"

- "I Liga. Sp Braga empata em Alvalade e dá liderança isolada ao Benfica"

- "Miguel Luz: "Comecei a ter vontade de fazer um álbum que não fosse humorístico"

Correio da Manhã:

- "Operação Pretoriano. 'Macaco' tinha 31 mil euros debaixo da cama. Depoimento arrasador de dois agentes da PSP que estiveram nas buscas"

- "Sporting 1 Sp. Braga 1. Sporting cede e águia escapa na frente"

- "'Mentalidade assassina'. CM revela os segredos da goleada"

- "Castigo de Villas-Boas. Jogadores sentiram-se humilhados"

- "Processo Montenegro arquivado em 4 dias"

- "Dois alpinistas portugueses morrem em Espanha"

- "Tinha 30 anos. Morre preso no carro em despiste no Tejo"

- "Atendimento. SNS grávida em todo o país"

- "Subvenções. PS ganha ao PSD nos apoios"

- "Tarifas. Trump arrasa mercados"

Jornal de Notícias:

- "Porto e Gaia ultrapassam Lisboa na construção de casas"

- "Processo. Supremo retira multa a agente da PSP 19 anos depois"

- "Madureira tinha mais de 30 mil euros em saco de papel debaixo da cama"

- "Mercados. Tarifas de Trump provocam terramoto nas bolsas"

- "Legislativas. Partidos projetam gastar menos na campanha"

- "Manifestação. Centenas em protesto contra políticas de imigração"

- "Barcelos. Cidade nasce à boleia do futuro centro hospitalar"

- "Sporting 1-1 Braga. Quem manda é o Patrão. Golo do jovem guerreiro isola arsenalistas no terceiro lugar e águias no primeiro"

- "FC Porto. Jogadores descontentes por voltarem ao hotel após clássico"

- "Benfica. Encarnados queixam-se de falta de luz no balneário do Dragão"

- "Estado controla alojamento local através de seguros"

- "Namoro. Francisco Conceição e Matilde cada vez mais apaixonados"

i:

- "influenciável"

- "Como os jovens são moldados pelas redes sociais"

- "Tarifas de Trump. Das fake news às ameaças"

Negócios:

- "Pânico nas bolsas"

- "Comércio. Estado perde milhões sem portaria para taxar embalagens"

- "Radar África. Fator Ruanda mexe com o Corredor do Lobito"

- "Contratação coletiva com aumentos de 2,7%"

Jornal Económico:

- "Guerra de tarifas tira mais de sete mil milhões à bolsa de Lisboa"

- "Tempestade de vendas e investidores em pânico com taxas de Trump"

- "PIB norte-americano arrisca perder mais de 146 mil milhões"

- "Bruxelas propõe aos EUA tarifas zero para bens industriais"

- "Derrocada das bolsas põe em causa IPO do Novobanco"

- "Fosso de investimento de Portugal face à UE equivale a 40% do PIB"

- "Deutsche Bank aconselha reconversão do setor automóvel alemão em defesa"

- "'Visão estratégica do turismo português não pode ser míope e a cinco anos'. António Pinto. Diretor de recursos humanos do Lisbon Marriott Hotel"

- "Montenegro acusa PS de ter 'visão errada do que é criar riqueza'"

- "Turismo de Portugal quer duplicar exportações e investimento do Japão. Expo 2025"

- "Tesla já perdeu mais de 20% da sua base futura de clientes na Europa"

- "Família Alves Ribeiro é a 5.ª mais rica na lista da Forbes Portugal"

Record:

- "Sporting 1-1 Sp. Braga. Vermelhão. Empate em Alvalade deixa Benfica na liderança"

- "Gyokeres marcou primeiro. Patrão festejou aos 87'"

- "Rui Borges. 'Não podíamos entrar apáticos na 2.ª parte'"

- "Carvalhal: 'É uma alegria quando lançamos um jovem e ele tem êxito'"

- "Benfica. Imprensa chama-lhe 'assassino de dragões'. Grécia rendida a Pavlidis"

- "FC Porto. Balneário em polvorosa. Jogadores e técnico sob forte escrutínio"

A Bola:

- "Há novo Patrão na Liga. Sporting 1-1 Braga. Afonso, 18 anos, deu o terceiro lugar aos minhotos e o primeiro ao Benfica"

-" 'Continuamos a depender de nós, não muda nada' - Rui Borges"

- "'No futebol não há justiça ou injustiça' - Carlos Carvalhal"

- "FC Porto. Dragão 'cai', por agora, na zona de Liga Conferência. 3.º classificado beneficia se a final da Taça for Benfica-Sporting"

- "Liga dos Campeões. Quartos de final. 1.ª mão. Está de volta o luxo europeu. Arsenal-Real Madrid. Bayern-Inter"

- "Benfica. Agora é fácil apostar em Pavlidis. Teve sempre o apoio de Bruno Laje. Perceba como a inteligência artificial previu o sucesso do grego"

O Jogo:

- "Sporting 1 - Braga 1. Empate à Patrão. Gyokeres colocou os leões em vantagem, mas do banco saltou um herói improvável para igualar o jogo"

- "Rui Borges. 'Continuaremos a depender apenas de nós'"

- "Carlos Carvalhal. 'Fizemos muito para conquistar um ponto'"

- "FC Porto. Pré-época em risco e 50MEuro a voar. Terceiro lugar passa a ser obrigação, mas adeus à Champions causa mossa"

- "Benfica. 'Pavlidis tem mais para mostrar'. Treinador particular do grego fala em fase de superação. Rui Costa não quer euforias"

- "Liga. Entrevista. Reginaldo Teixeira acredita que será presidente. 'Fui incentivado por várias sociedades'"

- "Rio Ave 0-2 Boavista. Jorge Couto acende a luz da esperança"

- "Farense 0-0 Casa Pia"