Benfica aprova limitação de três mandatos nos órgãos sociais em AG estatutária

Os sócios do Benfica aprovaram hoje a limitação de três mandatos para os órgãos sociais do clube, na Assembleia Geral (AG) que visa a alteração de estatutos 'encarnados' e cuja continuidade deverá ser agendada para final de Novembro.

O artigo 50 desta proposta de alteração estatutária, que contempla os "Impedimentos e Incompatibilidades", foi precisamente o último do dia a ser votado e a alínea B trouxe uma das novidades do dia, desta reunião que acabou pelas 19:40 horas.

"Os sócios que tenham exercido de forma ininterrupta, durante os últimos três mandatos, as funções de presidente da Mesa da Assembleia Geral, presidente da Direção, presidente do Conselho Fiscal e presidente da Comissão de Remunerações, sendo que o impedimento apenas abrange candidaturas ao órgão em que exerceram o mandato", pode ler-se.

As portas do pavilhão abriram às 08:15 horas e, depois de uma primeira chamada às 09:30 horas, a AG teve início pouco depois das 10:00 horas, com a discussão do artigo 23º da proposta de revisão dos estatutos, cujos primeiros 22 artigos já tinham sido discutidos na especialidade, antes da interrupção dos trabalhos na sessão do dia 21 de setembro.

O debate e as votações prosseguiram até às 13:30 horas, altura em que a reunião magna foi interrompida por uma hora, para almoço, com os trabalhos a continuarem pelas 14:30 horas.

Durante todo o dia, o ambiente no exterior do Pavilhão do Estádio da Luz denotou tranquilidade, a indicar uma AG extraordinária a decorrer com normalidade, com uma adesão de associados inferior à verificada nas mais recentes reuniões magnas.

Além da limitação de mandatos, destaque também para clarificação do voto eletrónico, que terá necessariamente de ter uma verificação em urna fechada por parte da Comissão Eleitoral, que será nomeada pelo presidente da Mesa da AG, com a representação igualitária de todas as candidaturas.

Numa altura em que faltam aprovar ainda 47 artigos, dos 97 que constituem esta proposta, o presidente da Mesa da AG, José Pereira da Costa, mostrou-se satisfeito com a colaboração dos sócios ao longo das nove horas de hoje.

"Estamos relativamente a meio desta proposta de consenso. Foram [hoje] alterados dois artigos, que se juntam aos outros dois que tinham sido alterados no dia 21 de setembro. Temos agora uma proposta com 50 artigos, consolidada com quatro alterações que se compaginam com a proposta de consenso", disse, em declarações à BTV.

Para já, o dirigente, que se diz satisfeito com o desenrolar dos trabalhos, afirma ter "um compromisso de natureza ética com os sócios do Benfica que é marcar em 30 dias", ou seja para o final de novembro.

"Vai haver pelo menos mais uma reunião para debatermos os artigos na especialidade. Daqui para frente vamos entrar um pouco no modelo de governação do Sport Lisboa e Benfica e do seu processo deliberativo. Há artigos que são votados em encadeamento. Estou em querer que na continuação desta assembleia que pode finalizar-se o processo. Mas se não finalizar marcar-se-á outra", retorquiu.