Pedro Fino promete que Governo "fará o seu papel" para incentivar construção de mais habitações

O secretário de Equipamentos e Infraestruturas assegurou, hoje, "o Governo Regional fará o seu papel no incentivo ao setor cooperativo para que construa mais habitações".

Pedro Fino deixou a garantia durante a visita à obra da cooperativa Cortel, que se encontra a construir um empreendimento com 48 fracções habitacionais, nas imediações do centro comercial Madeira Shopping, no Funchal. As entregas estão previstas para Dezembro.

No âmbito desta visita, o governante enalteceu "o papel importante que as cooperativas podem e devem desempenhar nesta fase para a construção de mais habitações a custos controlados".

Para a aquisição de fracções neste empreendimento, a IHM vai apoiar nove famílias, através do programa Pra Habitar Aquisição.