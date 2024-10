Escoteiros ganham forno para fazer pão no Pingo Doce mais movimentado da Madeira

Decorreu esta manhã, em todas as lojas Pingo Doce do país, o apuramento das propostas vencedoras da quarta edição do programa ‘Bairro Feliz’, que atribui até 1.000 euros para uma ideia ou causa apresentada por um grupo ou entidade local. Nas últimas semanas, por cada 10 euros de compra nesta rede de supermercados, era atribuída aos clientes uma moeda de voto, que deveria ser colocada no mealheiro da causa preferida, entre as duas colocadas a votação em cada loja. Hoje foi o último dia de votação e do apuramento dos vencedores.

O procedimento foi também seguido nas 14 lojas existentes na Madeira e Porto Santo. Por exemplo, na loja do Anadia, que é que tem maior movimento de clientes no nosso arquipélago, foram depositados 218 quilos de moedas. Saiu vencedora a proposta B, intitulada ‘Lenha e pão, para manter a tradição!’, apresentada pela Associação dos Escoteiros de Portugal - Grupo 101 Funchal Santa Luzia. Ganharam, assim, os 970 euros que precisavam para a aquisição de um forno a lenha para os seus elementos aprenderem a confeccionar diversos tipos de pães madeirenses, com recurso a receitas tradicionais transmitidas por pessoas de diversas localidades da ilha.

A proposta A, que não foi a escolhida, intitulava-se ‘Ajude-nos na alimentação’ e era da autoria da ‘Abraço- Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA’. Pedia um apoio monetário para continuar a fornecer refeições com qualidade e garantir uma alimentação adequada e saudável aos seus utentes (81 crianças e jovens, 94 utentes com HIV e 98 agregados familiares).

Após a entrega simbólica do cheque pela responsável da loja do Anadia ao grupo de escuteiros, houve lugar à actuação do Grupo Folclórico Amigos de Gaula.