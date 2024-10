Albuquerque e Rubina nos órgãos nacionais do partido

Miguel Albuquerque e Rubina Leal são os elementos do PSD-Madeira com lugar nos órgãos nacionais do partido.

O presidente do PSD-Madeira vai continuar na presidência da Mesa do Congresso e, por inerência, na presidência da Mesa do Conselho Nacional.

Neste órgão tem lugar Rubina Leal, que integrou a Lista A como efectiva.

Também Bruno Melim esteve na lista, mas como suplemente, não devendo, por isso, ser chamado a desempenhar as funções de vogal.