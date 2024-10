A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprova hoje na reunião semanal o Código de Conduta do Município do Funchal, um documento que se assume como de combate à corrupção e infracções conexas ao estabelecer um conjunto de princípios, valores e regras de actuação de todos os dirigentes e trabalhadores em matéria de ética profissional, quer no exercício interno, quer nas relações com o exterior.

Todavia, e conforme avançou o DIÁRIO, na sua edição impressa de hoje, 24 de Outubro, o documento em causa mereceu críticas da Coligação Confiança, que submeteu uma proposta nesta linha há precisamente dois anos, chumbada então pelo Executivo Funchal Sempre à Frente.

Embora sem o fazer de forma directa, Miguel Silva Gouveia levanta a suspeição de que o ressurgimento “tardio” desta iniciativa esteja relacionado com os processos judiciais que levaram ao afastamento de Pedro Calado, à frente dos destinos do Município.

“Obviamente que nós lamentamos o atraso de dois anos na implementação destas medidas. Acreditamos que o Funchal ficou a perder nestes dois anos com perda de transparência e de credibilidade enquanto instituição (…). Se as pessoas acham que valeu a pena tudo aquilo que a Câmara passou, nomeadamente na degradação da confiança na instituição ou se valeu a pena este atraso, acho que isso é algo que se calhar compete a cada um analisar”, desafia o vereador da oposição. E reforça: “É do conhecimento público o que é que se passou nos últimos dois anos. Nós procuramos sempre resolver os problemas na altura em que eles ainda não são efectivamente um problema, de uma forma preventiva. Foi isso que fizemos em 2022”.

confrontada pelos jornalista sobre as declarações da ‘Confiança’ , a actual presidente da autarquia, Cristina Pedra, é assertiva: “A Câmara está a atravessar um período óptimo de credibilidade".

Não há qualquer suspeição sobre a Câmara. O que digo é que, há dois anos, foi enviada uma peça avulsa, nós integramos e sistematizamos toda a legislação da prevenção anti-corrupção. Fomos o primeiro município a integrar e existir com canal de denúncias interno e externo e, hoje, o que aprovamos foram três peças: o sistema de código de conduta, o sistema de plano de anti corrupção (que a lei prevê)”, elaborou a chefe do executivo municipal.

Passa a farpa: “Acho estranho que, quem governou aqui quatro anos (ou oito anos, como foi o PS), podendo fazer a aplicação das medidas anti-corrupção não o tivesse feito. Quando governou não fez”. “Inclusive o código de conduta que existia era de 2014 e nem publicado estava no Diário da República”, lembrou ainda a autarca.

Mas as críticas vão além dos processos conhecidos. Há a sugestão de que funcionário da CMF têm medo de assinar determinados documentos, porque têm receio de ser implicado em situações que estão por vezes no limite da lei. Cristina Pedra refuta veementemente: “Não faço ideia! Isso é tão genérico e abstrato. O que digo é: “Há um canal de denúncias em que o executivo não tem acesso às pessoas que fazem a denúncia”.

“Não há qualquer situação. O que mais existem são denúncias anónimas. Isso infelizmente passou a ser a regra dos nossos dias (…), portanto, é uma falsa questão, porque [os funcionários] estão protegidos”, enfatiza.