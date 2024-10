Substituição no PSD Santana vista como ‘ajuste de contas’

Depois de ter faltado às reuniões de Câmara realizadas no mês de Setembro, João Paulo Marques Luís, o candidato do PSD à Câmara Municipal de Santana, foi substituído pelo número dois da lista, Sofia Mendonça, na primeira reunião de vereação deste mês de Outubro.

A mudança de protagonistas no partido da oposição em Santana está a gerar falatório na cidade nortenha. Sobretudo no seio do próprio PSD, onde alguns militantes/simpatizantes associam a substituição daquele que foi o candidato ‘laranja’ à presidência do município nas últimas Autárquicas, em 2021, consequência da recusa em subscrever a recandidatura de Miguel Albuquerque nas disputadas eleições internas dos social-democratas madeirenses, ocorridas em Março.

‘Ajustes de contas’ negado por João Paulo. “Pedi a substituição porque, por motivos profissionais, não conseguia ir [à reunião] e também porque já tinha faltado duas vezes, sempre pelas mesmas razões: motivos profissionais” justifica. “Como trabalho em entidades privadas, tenho calendários próprios a cumprir”, complementa o bancário de profissão, para justificar as razões do reiterado impedimento em estar presentes nas reuniões de câmara, habitualmente realizadas às quintas-feiras, quinzenalmente, no período da manhã.

Sobre o ruído provocado por quem eventualmente esteja mais preocupado numa “caça às bruxas”, João Paulo Luís esclarece que não suspendeu ou renunciou ao mandato. “Apenas pedi a substituição na última reunião, por sentido de responsabilidade. Foi uma substituição meramente pontual e por motivos profissionais, uma vez que na passada quinta-feira não podia estar presente e como já tinha faltado a duas reuniões, embora justificadas por questões profissionais, entendi pedir que fosse substituído face à impossibilidade de poder estar presente por causa de compromissos profissionais que eu tenho de honrar, porque é a minha entidade patronal”, aponta.

Não exclui a possibilidade de poder avançar com a suspensão do mandato, mas desde já deixa claro que a tomar alguma decisão nesse sentido, será sempre “por motivos estritamente profissionais e não por outra coisa qualquer. E já agora, “como se fala de tanta coisa e pelos visto há quem queira colocar em causa esta minha decisão relacionando-a com questões das eleições internas do partido, aproveito para esclarecer que nessa altura o João Paulo Marques (o próprio) não estava na Madeira. João Paulo que não apoiou nem deixou de apoiar nenhuma das candidaturas – Miguel Albuquerque e Manuel António Correia -, logo não posso ser vítima dessa alegada perseguição”, contrapõe.

“Faço a minha vida política dentro das minhas possibilidades e da forma que é possível fazer, porque infelizmente não consigo estar em todo o sítio ao mesmo tempo”, concretiza.

Com efeito desde a última reunião de câmara de Agosto que João Paulo não voltou a marcar presença nas reuniões quinzenais.

No mês de Setembro a não comparência do autarca do PSD significou a ausência da oposição, exclusivamente representada pelo PSD com um único mandato face ao quarteto da maioria CDS-PP.

Resta saber se João Paulo vai continuar a pedir a sua substituição ou mesmo suspender o mandato. Certo é que na última reunião, a primeira deste mês de Outubro, o PSD voltou a estar presente, desta feita representado por Sofia Mendonça, uma jovem enfermeira natural do Faial que em 2021 foi apresentada como candidata à vereação para ser responsável pelos Pelouros do Desporto e Lazer, Associativismo e Mobilidade.