Congresso do PSD/Açores arranca hoje e junta Montenegro, Bolieiro e Albuquerque

O 26º. Congresso Regional do PSD/Açores começa hoje em Ponta Delgada e decorre até domingo, juntando o presidente nacional, Luís Montenegro, e os líderes regionais dos Açores e da Madeira, José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque.

De acordo com o partido, são esperados 250 congressistas no Pavilhão do Mar, o que constituiu a participação "mais elevada de sempre" em reuniões magnas dos sociais-democratas açorianos.

O ponto mais alto do congresso vai ter lugar no domingo, a partir das 11:00 locais (12:00 em Lisboa), com as intervenções do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, do líder do PSD/Açores e do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e do presidente do PSD/Madeira e executivo madeirense, Miguel Albuquerque.

O encontro dos sociais-democratas açorianos vai arrancar hoje às 20:00 (21:00 em Lisboa), com o discurso de José Manuel Bolieiro.

No sábado, vão ser eleitos os novos órgãos regionais do partido e votadas as sete propostas temáticas, que se debruçam sobre a demografia, os bombeiros, a posição geoestratégica da região, a habitação, a educação e emprego, a Lei de Finanças Regionais e o papel dos Açores na União Europeia.

O 26º. Congresso Regional acontece depois de Bolieiro ter sido reeleito, em julho, para um terceiro mandato na liderança do partido com 99,3% dos votos, numa eleição em que foi o único candidato.

Nessa altura, aquando da apresentação da recandidatura, Bolieiro disse "acreditar fortemente" que o desenvolvimento dos Açores pode beneficiar da "posição geoestratégica" da região, defendendo a aposta na "ciência, tecnologia e inovação".

José Manuel Bolieiro foi eleito pela primeira vez líder dos sociais-democratas açorianos em 2019, tendo sido reeleito em 2022, já depois de, em 2020, ter alcançado a presidência do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).