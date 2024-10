Confraria Enogastronómica da Madeira parte em jornada gastronómica pelos Balcãs

A Confraria Enogastronómica da Madeira vai embarcar numa jornada gastronómica e cultural pelos Balcãs, sendo que pela primeira vez vai participar em eventos de renome em três países da região, "levando a riqueza da cultura vínica madeirense para novos públicos".

A viagem já começou ontem, dia 24 de Outubro, com uma visita à Bósnia e Herzegovina, mais precisamente a Brcko. A Confraria teve a oportunidade de degustar os vinhos locais na "Pajic Vinerija", promovendo um intercâmbio cultural entre as duas regiões vinícolas.

Já no dia 26 de Outubro a Confraria participará do Capítulo da Vinski red Telecke Visoravni Agios Dimitrios, em Bajsa, Sérvia. "Este evento é uma excelente oportunidade para estreitar laços com outras confrarias e apreciadores de vinho, além de divulgar os vinhos da Madeira num cenário internacional", indica nota enviada à imprensa.

Esta viagem termina no dia 27, dia em que a confraria participa num evento da Bratvstina Hrvatskih Vinskih Vitezova, em Papovaca, na República da Croácia. "Esta será a primeira vez que a Confraria participa de um evento desta natureza na Croácia, o que demonstra o crescente interesse pelos vinhos madeirenses em todo o mundo", explica.