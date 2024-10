Problema do PSD é em parte estar minado pelo politicamente correcto

"Pernicioso para o PSD", foi desta forma que António Capucho, histórico do PSD, se referiu a Miguel Albuquerque, propondo que o madeirense deixe órgão máximo do partido - Presidente da Mesa do Congresso.

Confrontado com a declaração de António Capucho o presidente do PSD-M diz não ter ficado surpreendido. "A gente já sabe como é que é essas opiniões", para concluir que "o problema do PSD neste momento é que está minado, uma parte do PSD, pelo politicamente correcto", declarou à margem do III Congresso dos Psicólogos da Madeira, onde preside à sessão de abertura na qualidade de presidente do Governo Regional da Madeira.

Ainda sobre a "opinião" publicamente manifestada por António Capucho (à Rádio Renascença), Albuquerque ressalva: "Em primeiro lugar eu não estou condenado por nada nem acusado. Em segundo lugar, eu não estou agarrado ao cargo de presidente da Mesa do Congresso [do PSD]". Também deixa claro que "se os congressistas quiserem que eu saia, eu saio".