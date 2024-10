Farmácia do Caniço vence Prémios Almofariz 2024 na categoria 'Intervenção na Comunidade'

Os Prémios Almofariz 2024 sagraram como vencedora da categoria 'Intervenção na Comunidade' a Farmácia do Caniço, "tornando-se a primeira farmácia madeirense a conquistar este prestigiado troféu do sector farmacêutico". A cerimónia realizou-se ontem, no Casino Estoril.

Segundo explica nota à imprensa, os Prémios Almofariz são os galardões do sector farmacêutico organizados pela revista 'Farmácia Distribuição', tendo sido esta a sua 30.ª edição. A “Missão Ilhafarma - a Sua Saúde, a nossa Missão”, projecto que engloba toda a intervenção comunitária da Farmácia do Caniço, Farmácia Portuguesa e Farmácia Nacional, foi assim distinguido na categoria Intervenção na Comunidade.

Este prémio é uma recompensa pelo esforço de toda uma equipa que, ao longo de mais de uma década de atividades, deu o melhor de si, tendo como único propósito apoiar e informar a comunidade, promovendo o autocuidado e estilos de vida mais saudáveis. É também uma demonstração de que uma farmácia, com a estrutura adequada, é, pode e deve ser um actor valioso e imprescindível no sector da saúde, atendendo à sua proximidade e acessibilidade à população. Bruno Olim, farmacêutico responsável pelo projecto

A farmácia avança que, desde Abril de 2022 até ao momento ocorreram 108 intervenções em saúde que mobilizaram 5296 pessoas e foram ainda realizados 29 rastreios, abrangendo 1843 pessoas.

Carlos Freitas, gerente da Farmácia do Caniço, reconhece que o sucesso do projecto depende, em grande parte, da postura participativa da comunidade.

São as pessoas que, muitas vezes, selecionam as temáticas que devemos abordar, nomeadamente, as que lhes suscitam mais dúvidas e, consequentemente, carecem da nossa intervenção.” Afirmou ainda que: “Olhando para o histórico, repleto de atividades muito participadas, podemos garantir que a nossa missão tem continuidade assegurada. Estando conscientes dos enormes desafios enfrentados pela sociedade madeirense, queremos continuar a implementar projectos inovadores e a merecer a confiança que os utentes depositam na sua farmácia comunitária. Carlos Freitas

A Farmácia do Caniço, neste momento feliz, agradece a contribuição nesta série de realizações aos parceiros de longa data e instituições: Caniço Shopping, Escola 2+3 Caniço, Roland Bachmeier, Galo Active Health Club, Associação Desportiva Galomar, Paróquia do Caniço, Junta de Freguesia do Caniço, Câmara Municipal de Santa Cruz, Coca-Cola Iberian Partners, Grupo Recreativo Cruzado Canicense, Câmara Municipal do Funchal, Escola Secundária Francisco Franco, Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, Cruz Vermelha Portuguesa, Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny e UMa - Universidade da Madeira.