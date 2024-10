Chega-Madeira exige cumprimento das promessas para o Lar da Bela Vista

O grupo parlamentar do Chega-Madeira realizou, esta sexta-feira, uma visita ao Lar da Bela Vista com o intuito de verificar as condições em que vivem os seus utentes e a qualidade dos serviços prestados nesta instituição de apoio social.

Esta visita enquadra-se na missão do Chega de lutar pelo cumprimento de políticas sociais dignas e que os fundos públicos sejam aplicados com transparência e eficiência. Miguel Castro



Um comunicado enviado à comunicação pelo explica que, durante a visita, os deputados do Chega-Madeira tentaram perceber, em reunião com o corpo directivo do lar, “até que ponto as denúncias feitas publicamente são verídicas e qual o papel da Segurança Social em termos de apoio e fiscalização do funcionamento do mesmo”.

A nossa posição é clara: defendemos que todos os cidadãos têm o direito a serviços sociais de qualidade e como tal, os compromissos assumidos não podem ser meras promessas de campanha. Miguel Castro



O partido afirma que o Governo Regional está “sob observação, ou cumpre as promessas feitas e avança com reformas efectivas e rigorosas nos sectores prioritários, como a Segurança Social, ou o Chega-Madeira tomará as medidas necessárias censurando a incompetência governativa”.