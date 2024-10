Bruno Sousa vence prova rainha do Ecotrail-Funchal Madeira 2024

Bruno Sousa é o grande vencedor da prova dos 80 quilómetros da edição de 2024 do Ecotrail Funchal-Madeira Island que está a ter lugar hoje em quase toda a capital madeirense.

O atleta madeirense festejou a vitória após ter feito o percurso em 9:48.37 horas, tornando agora no novo recordista da distância, tendo conseguido mesmo tirar duas horas à anterior marcar que era do finlandês Andreas Norrgard (11:48.07) alcançado na edição de 2022.

Na mais longa prova do evento, as emoções estiveram ao rubro de princípio ao fim, e com a luta pelos lugares do pódio a ser uma incógnita até ao derradeiro posto de controlo.

Bruno Sousa esteve na frente da corrida até ao primeiro controlo, no Palheiro Golf, mas a partir daí e numa luta a quatro, o francês Jerome Gea e os madeirenses André Caires e Martim Melo conseguiram alcançar o topo da classificação. Na passagem do Pico do Arieiro Martim Melo (ADR Água de Pena) tomou conta do ‘pelotão’ e andar sempre na frente até à Estrela. Contudo Bruno Sousa que seguia em segundo lugar foi ganhando tempo e já na derradeira passagem, antes da meta, na Praia Formosa veio a ascender à liderança para nunca mais a perder e assim se sagrar no grande vencedor da prova rainha do Ecotrail Funchal-Madeira Island 2024.

Martim Melo foi o segundo a cortar a linha da meta a 14 minutos do vencedor (10:02.48).

O terceiro lugar do pódio foi conquistado pelo francês Jerome Gea, com o tempo final de 10:29.23.