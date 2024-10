PSD congratula Farmácia do Caniço por vencer Prémios Almofariz 2024

A Farmácia do Caniço sagrou-se vencedora, na categoria 'Intervenção na Comunidade', dos Prémios Almofariz 2024, uma distinção do sector farmacêutico, organizada pela revista Farmácia Distribuição.

Por essa razão, o Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, esta tarde, na Assembleia Legislativa, de um voto de congratulação visando congratular e enaltecer todos os envolvidos no projecto vencedor - 'Missão Ilhafarma - a Sua Saúde, a nossa Missão'.

Este projecto de literacia em saúde contempla a intervenção comunitária da Farmácia do Caniço, da Farmácia Portuguesa e da Farmácia Nacional, tendo estas, desde 2022, realizado cerca de cem intervenções em saúde e quase trinta rastreios, que mobilizaram, no global, mais sete mil pessoas.

Esta é a primeira vez que uma farmácia madeirense alcança este galardão e, para o PSD, esta distinção "reforça o papel que cada um de nós pode ter como agente de saúde pública e como pilar de uma sociedade, evidenciando, neste caso particular, um projecto e uma equipa estruturados em torno de uma causa comum: a saúde".

"A proximidade com a população e o desenvolvimento de diversas iniciativas para diferentes faixas etárias, na freguesia do Caniço, em especial, onde está sediada a Farmácia do Caniço, têm permitido alcançar, com sucesso, o objectivo de dotar o cidadão de ferramentas e evidências científicas", finaliza.