Familiares de adolescentes venezuelanos detidos após presidenciais pedem intervenção da Unicef

Dezenas de familiares de adolescentes detidos após as controversas eleições presidenciais de julho pediram hoje ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que exija, junto do Governo da Venezuela, que sejam libertados imediatamente.

"Apelamos à UNICEF, enquanto defensora das crianças e jovens de todo o mundo, para que use a sua influência para defender os direitos das 70 crianças e adolescentes venezuelanos afetados. Elas, como todas as crianças do mundo, merecem crescer num ambiente de liberdade, respeito e oportunidade, em vez de estarem submetidas ao medo, à repressão e à tortura", lê-se numa carta entre hoje na sede daquele organismo em Caracas.

No documento, os familiares dos detidos explicam que o objetivo da UNICEF "é promover o respeito e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes".

"No entanto, consideramos alarmante que não se tenham pronunciado nem tomado ações pertinentes relativamente às detenções arbitrárias de menores na Venezuela, para além do tratamento desumano e degradante que têm estado a sofrer nos últimos três meses", sublinham.

Os familiares pedem ainda à UNICEF que aceda aos centros de detenção e constate, de maneira independente e direta, o estado físico e mental dos adolescentes detidos, para que de modo "urgente" lhes seja garantido o acesso a atenção médica e psicológica adequada.

Entre as assinantes do documento estão Katherine Martínez e Nérida Ruiz, mães de dois adolescentes que foram detidos no âmbito dos protestos contra os resultados oficiais das eleições presidenciais venezuelanas e que são acusados dos crimes de incitamento ao ódio e ao terrorismo.

"A resposta que nos deram [na UNICEF] é que vão dar celeridade aos nossos pedidos. Me perguntaram sobre os detidos. Me perguntaram como é que estava [o filho detido] e se tinha sido torturado. Disseram que vão fazer o possível para responder aos nossos pedidos", disse Nérida Ruiz aos jornalistas após conversar com os representantes da UNICEF.

Entre os casos denunciados está o de Irene Corrado, de 17 anos de idade, que em 11 de setembro deveria apresentar-se no ato de grado como modelo de uma agência de moda, o que não pôde fazer por estar detida desde 4 de agosto, por fazer parte de um grupo de WhatsApp de adolescentes.

Radicada em Valência, no estado de Carabobo (centro do país), queria estudar Direito, mas mudou de intenção devido à sua detenção por considerar que "o sistema de justiça venezuelano não é justo".

A Venezuela, país que conta com uma expressiva comunidade de portugueses e de lusodescendentes, realizou eleições presidenciais no passado dia 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Nicolás Maduro com pouco mais de 51% dos votos, enquanto a oposição afirma que o seu candidato, o antigo diplomata Edmundo González Urrutia obteve quase 70% dos votos.

A oposição venezuelana e diversos países da comunidade internacional denunciaram uma fraude eleitoral e exigiram que sejam apresentadas as atas de votação para uma verificação independente, o que o CNE diz ser inviável devido a um "ciberataque" de que alegadamente foi alvo.

Os resultados eleitorais foram contestados nas ruas, com manifestações reprimidas pelas forças de segurança, com o registo de mais de duas mil detenções e de mais de duas dezenas de vítimas mortais.

Segundo a ONG Fórum Penal (FP), a Venezuela tem 1.916 cidadãos presos por motivos políticos, dos quais 240 são mulheres e 70 são adolescentes com idades compreendidas entre 14 e 17 anos.