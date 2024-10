Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Operadores apontam falhas à cobrança nos percursos. Modelo de pagamento de taxas que entra em vigor na segunda-feira é considerado ineficaz por várias entidades ligadas ao turismo de natureza. Criticam a falta de controlo nas entradas dos trilhos e pedem um limite diário de caminhantes. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 8 e 9.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Bronca na construção de casas do PRR. Empreitada de edificação de 54 fogos, em São Gonçalo está parada, comprometendo os prazos de execução dos fundos comunitários. IHM prepara-se para rescindir o contrato e lançar novo concurso.

Madeira é exemplo no congresso do turismo “feliz”. Presidente da APAVT congratula-se com os resultados alcançados e arrasa os críticos dos alegados excessos do sector.

Fique também a saber que Acesso bloqueado no Pico das Pedras. Terreno de acesso ao parque de estacionamento em litígio.

E, por fim, “Ninguém, ninguém” o esquecerá.

