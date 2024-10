O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM), em nota à imprensa, informa que foi detectada hoje, 17 de outubro, uma avaria na infra-estrutura de canalização do sistema de refrigeração do Data Center , estando em curso a preparação para a respectiva reparação, agendada para o final da tarde, em horário de menor constrangimento para os Serviços.

“O sistema informático do SESARAM, EPERAM, encontra-se em pleno funcionamento, no entanto e como medida preventiva, caso seja estritamente necessário, este poderá vir a ser desligado temporariamente ao final da tarde do dia de hoje [17 de outubro], caso o tempo para os trabalhos de reparação assim o exijam”, refere ainda.

Os procedimentos estão agendados para as 18h do dia de hoje, e terão uma duração estimada de 4 horas, considerando a intervenção de ambos os serviços: Núcleo de Equipamentos e Electromedicina e Núcleo de Informática e Tecnologias.