Rubina Silva é a nova presidente do IASaúde

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) já tem o seu Conselho Directivo totalmente constituído, após a medida de coação imposta a Bruno Freitas, que até então estava nomeado como presidente da instituição.

Assim, Rubina Silva, licenciada em Gestão e Engenharia Industrial, com pós-graduações em Gestão de Serviços de Saúde e em Digital Health, será a nova Presidente do Conselho Directivo do IASAúde. Até à data, e desde Novembro de 2020 exerceu as funções de vice-presidente deste Instituto.

Para o lugar de vice-presidente será nomeado Martinho Câmara, licenciado em Ciências Farmacêuticas, que já integrava o Conselho Directivo, enquanto vogal.

Rúben Nunes, licenciado em Gestão, mantém-se na qualidade de vogal, cargo que será também assumido pelo quarto e novo elemento do Conselho Directivo, João Vares Luís, licenciado em Direito.

De acordo com a lei orgânica do IASAÚDE, o Conselho Directivo é composto por um presidente, coadjuvado por um vice-presidente e dois vogais.

A nova equipa directiva assume um papel essencial no âmbito da regulação e gestão do Sistema Regional de Saúde, bem como no reforço do compromisso em dar resposta aos actuais desafios na optimização e qualidade dos serviços de saúde da Região Autónoma da Madeira.