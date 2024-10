Edgar Costa recebe Prémio Carreira e mostra-se "feliz" pelo percurso nos relvados

Edgar Costa recebeu esta terça-feira o Prémio Carreira, naquele que foi um dos momentos altos da noite da iniciativa ‘Craques da Bola’, co-organizada pelo DIÁRIO e Empresa de Cervejas da Madeira. Este prémio foi atribuído pelos jornalistas e colaboradores de Desporto e pelo Director Geral Editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

O jogador madeirense colocou ponto final na carreira de futebolista profissional na passada sexta-feira. O agora ex-futebolista verde-rubro vai continuar ligado ao Marítimo, nomeadamente como assessor da estrutura do futebol profissional, onde vai fazer a ligação entre o novo director desportivo e a equipa profissional de futebol.

“Nunca estamos preparados para acabar a carreira, mas acho que chegou o momento certo para isso”, referiu Edgar Costa, 37 anos. “Já tinha pensado isso no final da época passada, mas continuei também com o objectivo de ajudar os jovens da equipa B, a saberem o que é mística do Marítimo, foi o fim de um ciclo, agora abre-se outra porta e vou continuar a trabalhar, mas sinto que fui um exemplo para os jovens com quem trabalhei nestes tempos”, acrescentou no evento que decorreu no Pestana Carlton.

Lembrou, com orgulho e satisfação, o percurso enquanto jogador. Desde os tempos do Estreito. Depois ao serviço de União, Nacional e Moreirense, antes de chegar ao Marítimo. “Sinto-me feliz pela carreira que fiz, estou de consciência tranquila por tudo o que dei ao futebol”, sublinhou. “Dei o meu máximo em todos os clubes por onde passei e estou muito orgulhoso por isso”, referiu Edgar Costa.

“Agradeço ao DIÁRIO e à Empresa de Cervejas da Madeira por este prémio, pelo reconhecimento do meu trabalho, principalmente ao serviço dos clubes da Região”, acrescentou o madeirense.