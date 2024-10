MIUT prepara alteração dos percursos devido aos incêndios

A organização do Madeira Island Ultra Trail (MIUT) informa que vai alterar os percursos da prova, face ao significativo incêndio que afectou a parte central da Ilha da Madeira em Agosto.

"Grande parte do trilho da Encumeada ao Pico do Areeiro, incluindo as áreas em torno do Curral das Freiras e do Pico Ruivo, foi severamente impactado. Por razões de segurança, não será possível atravessar essas áreas queimadas", pode ler-se na publicação feita nas redes sociais do evento desportivo.

Em resposta, a organização MIUT diz já estar a "trabalhar activamente" na identificação da melhor rota alternativa possível no lado norte da ilha. "Esta nova rota será determinada em colaboração com a Instituição Regional Florestal e a Equipa de Segurança para garantir a segurança e a conformidade", informa.