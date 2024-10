Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Todos os percursos pedestres vão ser pagos em 2025. Portaria da Secretaria Regional de Agricultura actualiza valores dos espaços já cobrados. Residentes não pagam, excepto os estacionamentos, gratuitos para toos na primeira meia hora. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Feira e circo cumprem tradição. Luna Park abre a 29 de Novembro e Circo Mundial tem a estreia marcada para 6 de Dezembro. A animação de Natal no centro do Funchal, no Cais 8, prolonga-se até 6 de Janeiro.

Fintar a morte para valorizar a saúde. Uma gripe atirou Cláudia Cassapo para os cuidados incentivos, onde ficou ligada às máquinas. Conseguiu dar a volta por cima.

Fique também a saber que Menopausa ainda é tabu na sociedade. Ginecologista Lília Remesso alerta, em dia mundial, que subsiste resistência por parte das mulheres em procurar ajuda médica,

Por fim, Combustíveis aumentam para a semana. Governo Regional baixa valor do imposto mas não impede subida de mais de 2 cêntimos por litro a partir de segunda-feira.

