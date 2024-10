IPO Porto marca 50 anos com gala cuja receita reverte totalmente para investigação

Pedro Abrunhosa, Capicua, Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e António Zambujo são alguns dos artistas que vão participar na gala que, a 25 de outubro, assinalará os 50 anos do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, foi hoje anunciado.

A receita desta iniciativa reverterá inteiramente para a investigação na área oncológica.

"A integração da investigação clínica no contínuo de cuidados que são oferecidos aos doentes é fundamental. Em áreas como a oncologia em que temos ainda, infelizmente, uma percentagem muito grande de doentes a quem é diagnosticada a doença, mas para os quais ainda não conseguimos oferecer tratamentos curativos, é absolutamente critico que se invista muito mais em descobrir novas armas terapêuticas e em conhecer melhor a doença para a poder combater", destacou o presidente do IPO do Porto.

À Lusa, Júlio Oliveira, falou da importância do investimento em projetos de investigação clínica para "poder dar esperança aos doentes, não uma esperança ilusória, mas uma esperança concreta".

"Há vidas que são positivamente alteradas porque estamos a conseguir antecipar o acesso a medicamentos inovadores anos antes de serem introduzidos no mercado. Isso marca a diferença dos cuidados prestados. A investigação é um motor da melhoria contínua dos cuidados que são oferecidos aos doentes oncológicos", acrescentou.

O cartaz da sexta gala solidária do IPO do Porto conta com Pedro Abrunhosa, Capicua, Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, António Zambujo e o mágico Daniel Guedes.

Em informação remetida à Lusa pelo IPO do Porto lê-se que esta instituição tem apostado, desde 2013, na organização destas iniciativas solidárias para "dar voz à causa do cancro e transmitir, em comunidade, uma mensagem de esperança sustentada na ciência e inovação".

"A gala solidária é também um evento anual que marca um encontro geracional 'De pessoas para pessoas' entre o instituto e a comunidade, ao som de grandes e emblemáticos nomes da música em português", acrescenta.

Os bilhetes podem ser adquiridos no IPO do Porto, no Coliseu, em Ticketline e lojas aderentes, a partir de 10 euros.

Ao longo dos anos, com a realização destas galas, o IPO do Porto angariou já mais de 300 mil euros em donativos.

Foram mais de 30 artistas os que já colaboraram com esta causa, entre os quais o antigo guitarrista dos Xutos e Pontapés, Zé Pedro, que foi padrinho da gala solidária do IPO do Porto, um dado destacado pelo presidente da instituição.

"O Zé Pedro foi o impulsionador deste evento. Foi ele quem contagiou outros artistas a participar e a montar este evento solidário. Infelizmente partiu, mas deixou esta semente que continua a ser alimentada por artistas, produtores, e muitos mais, pessoas que reconhecem enorme mérito nesta iniciativa. O cancro toca a todos nós, direta ou indiretamente", concluiu.