Conservatório vai homenagear 14 personalidades

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira irá homenagear 14 personalidades, que se destacaram ao longo do ano lectivo. Serão atribuídos um total de oito troféus 'Conservatório d'Ouro' (que inclui antigos alunos, docentes, funcionários e parceiros), bem seis galardões aos vencedores da edição de 2024 do Prémio Jovens Talentos.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na Gala de Aniversário do Conservatório, que decorre a partir das 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Quanto aos momentos musicais serão protagonizados pela Orquestra Sinfónica e Coro Juvenil do Conservatório, dirigidos por Francisco Loreto e Zélia Gomes, e incidirão num repertório pop que incluirá grandes temas imortalizados pelos ABBA, Queen, Beatles e outros.

Um corpo de bailado composto por alunos do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea, com coreografias e direcção de Yury Rykunov, acompanhará as performances artísticas e a entrega dos troféus.

Marília Rodrigues e Vítor Brites serão os apresentadores deste ano e o evento será transmitido na 'TV Madeira'.

Premiados 'Conservatório d'Ouro'

Prémio Carreira:

Marina Gyumishyan

Anikó Harangi

Rui Freitas

Prémio Projecto Pedagógico:

Alexandrina Alves

João Pedro Pereira

Prémio Antigos Alunos:

Ana Marta Kaufmann

Prémio Parceiros:

Banda Militar da Madeira

Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Prémio Jovens Talentos - vencedores

Categoria Composição:

1.º classificado - Lino Silva

2.º classificado - Tiago Nascimento

3.º classificado - João Pedro Ferreira

Categoria Interpretação:

1.º classificado - Veronica Taraban

2.º classificado - Razvan Husti

3.º classificado - João Tiago Alho