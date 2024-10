Aniversário dos Bombeiros Sapadores do Funchal contará com desfile de viaturas com sirenes ligadas

O 136.º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal será assinalado amanhã, dia 22 de Outubro, com um desfile motorizado entre o quartel de bombeirps e o Largo do Município, passando pela Avenida do Mar. Por forma a evitar alarmismos, é comunicado que vão existir veículos de emergência em marcha lenta, com avisos sonoros e luminosos ligados.

O desfile tem partida agendada para as 10 horas e chegada às 12h30.

A presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respectivamente, participam, no Largo do Município, nessa cerimónia, pelas 11 horas.