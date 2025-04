Casal de motociclistas feridos em colisão com ligeiro na VR1

Um jovem casal de motociclistas ficou esta tarde ferido, com escoriações e suspeita de fracturas, na sequência de acidente ocorrido na via rápida e envolvendo um automóvel ligeiro.

A colisão e consequente despiste ocorrido pouco depois das 14 horas, deu-se entre o Nó das Quebradas e o viaduto dos Socorridos, no sentido Machico – Ribeira Brava.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, com duas ambulâncias, prestaram socorro às vítimas, ele com 24 e ela com 19 anos de idade.

Além de escoriações, o jovem apresentava suspeita de fractura no ombro, enquanto a jovem evidenciava a suspeita de ter fracturado um antebraço. Ambos foram encaminhados para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.