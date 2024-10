Mulher atropelada na Estrada Monumental

Uma mulher, na faixa etária dos 70 anos, foi atropelada, há instantes, na Estrada Monumental, no Funchal, numa passadeira perto ao centro comercial Forum Madeira.

A vítima, que apresentava um hematoma no sobrolho, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocaram ao local com uma ambulância.

Após primeiros socorros, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local está ainda a Polícia de Segurança Pública.

O acidente está a congestionar o trânsito no local.