Dragão-azul chega ao mar madeirense

Espécie que é tão venenosa quanto as medusas foi identificada pela primeira vez no arquipélago. Estação de Biologia Marinha do Funchal detectou também um polvo de véu, 20 anos depois. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 22 de Outubro.

"Quase 1,6 mil milhões em compras em 9 meses". Nesta edição fique também a saber que apesar de representar apenas 5,4% do total de pagamentos, o comércio electrónico cresceu 168% no 3.º trimestre.

"Castanha não deverá chegar às 3 toneladas" é outra das notícias em destaque esta terça-feira. A 10 dias da festa no Curral das Freiras, o Centro de Processamento abre portas para agendar entregas da produção.

No Desporto é "Dia de consagração dos ‘Craques da Bola’".

"Veterinários insuficientes". Quem o diz é Daniel Mata, em entrevista ao DIÁRIO. Reforço no quadro público está para breve, revela o novo director regional de Veterinária e Bem-Estar Animal, que pretende criar um local adequado para espécies selvagens.

