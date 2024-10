Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos principais jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 21 de Outubro de 2024.

No Público:

- "Portugueses gastam em oito meses 9,6 milhões de euros para tratar obesidade"

- "Congresso do PSD. Montenegro, o 'fazedor', sai de Braga com pendor securitário"

- "Disciplina de Cidadania. Mudança suscita dúvidas: 'Não é um problema nas escolas, é um problema dos políticos'"

- "Cinema. Depois de San Sebastián, Laura Carreira vence em Londres"

- "Moçambique. Mondlane em entrevista: 'Polícia tem ordem para disparar a matar'"

- "Comboios. Entra hoje em vigor passe que permite viajar por 20 euros"

- "Professores. Fim das vagas que limitam progressão dada como certa"

- "Direito de Resposta. PS desmente convite a Fernando Araújo para o Porto"

No Correio da Manhã:

- "Segurança Social. Novas pensões abaixo do salário mínimo."

- "Sintrense-FC Porto (0-3). Dragão goleia a pensar na Europa"

- "Caso dos 'emails'. Águias pagam 1,4 milhões ao V. Setúbal"

- "Varandas parte a loiça. 'Vieira fez uma 'portização' do Benfica"

- "15 governantes recebem ajuda para pagar a renda de casa"

- "Praxe violenta. Maus tratos na Força Aérea em tribunal"

- "Porto. Faculdade procura voluntários para estudar orgasmo"

- "Congresso PSD. Montenegro quer reabilitar a zona da Grande Lisboa"

- "Israel. Morte do líder do Hamas não trava a guerra em Gaza"

No Jornal de Notícias:

- "Câmaras estão a perder mais de 900 mil euros de receita fiscal por dia"

- "Taça de Portugal. Sintrense 0-3 F. C. Porto. Magia de Galeno no 22.º triunfo consecutivo"

- "Varandas ataca Vieira e Pinto da Costa: 'O jogo está viciado à partida'"

- "Sporting condenado a indemnizar andebolista que descartou"

- "Liam Payne. Tributo juntou dezenas de jovens em lágrimas"

- "Gaia. Agrupamento Soares dos Reis proíbe telemóveis a mil alunos"

- "Comboios. Passe com viagens ilimitadas disponível a partir de hoje"

- "Congresso. Montenegro pisca o olho à Direita com medidas na segurança"

- "Reportagem. Imigrantes elogiam novo sistema de regularização no país"

- "Porto. Já há 80 casas vendidas nas duas torres mais altas da cidade"

- "Escritaria. Uma semana para celebrar escrita sonora em Penafiel"

No Diário de Notícias:

- "Governo promete acabar com 'amarras ideológicas' nas aulas de Cidadania"

- "Investimento em terrenos agrícolas disparou 150% em dois anos"

- "Walter Russell Mead, professor: 'Porque é que Putin havia de usar a arma nuclear? Está a ganhar a guerra'"

- "PS. Decisão de Pedro Nuno de viabilizar OE não trava críticas internas"

- "Biodiversidade. Portugal sob ameaça de multa, mas com plano inédito para Rede Natura"

- "'My Fair Lady'. O canto de cisne do cinema musical"

- "Cibersegurança. Una-Mary O'Reilly: 'Com a IA adversarial vamos antecipar o que farão os agentes maliciosos'"

- "Espanha. Milhares pedem a demissão de Sánchez e a convocação de eleições"

No Negócios:

- "Maiores economias do euro apertam o cinto em 2025"

- "Luís Miguel Ribeiro [líder da AEP, Associação Empresarial de Portugal]: 'OE tem sinais positivos, mas pouca ambição'"

- "Função Pública: Saiba o que está em causa nas negociações"

- "Interesse fora da União Europeia pode baralhar a venda da TAP?"

- "Investidor Privado. Podridão parda, elefantes e API. O glossário das 'commodities'"

- "Bolsa. À beira do fim, ainda há quem compre ações da Inapa"

No O Jornal Económico:

- "Postos de combustível na fronteira arriscam quebra de 40% com aumento do ISP"

- "Lisboa escolhida como 'hub' tecnológico da Allianz Services para apoiar a Europa"

- "Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal. AEP critica 'conjunto de medidas avulsas' no OE2025 e pede 'estratégia integradora'"

- "Créditos para comprar casa com isenção do MIT chegam a 18% dos jovens com salários acima dos 10 mil euros"

- "'Excedente orçamental deve ser utilizado com efeito multiplicador'. António Horta-Osório"

- "Maria Manuel Mota é a quarta portuguesa mais poderosa da saúde"

- "Oeiras recebe centro de cibersegurança para formar mais de 400 PME e entidades públicas"

- "Montenegro encerra congresso do PSD com 'foco no futuro' e sete desafios"

No O Jogo:

- "Sintrense 0-3 FC Porto. Pleno B. Dragões chegam aos 22 jogos sempre a ganhar na Taça com um onze cheio de novidades"

- "Lusitano, Leiria e Varzim 'tombam' gigantes. Estoril, Nacional e Boavista foram as equipas da I Liga a cair"

- "Sporting. 'Amizades, amizades, clubes à parte'. Varandas lembra que Amorim tem contrato até 2026 e deseja 'o melhor' a Viana no City"

- "Benfica. Tudo pela Champions. Gestão e poupanças para atacar vitória que abre portas do apuramento"

- "Lage quer Di María protegido o desgaste excessivo"

- "Braga. Moutinho vira talismã. Com ele em campo, os Guerreiros nunca perderam esta época"

No A Bola:

- "Frederico Varandas ao ataque. 'Caso dos e-mails é o segundo período negro do futebol português'"

- "'Houve o Apito Dourado e mais tarde Luís Filipe Vieira fez uma 'portização' do Benfica'"

- "Gyokeres sair em janeiro é 'muito, muito difícil'. Amorim sair no final da época 'não é um assunto'"

- "Sintrense 0-3 FC Porto. Dragão impõe lei do mais forte. Meia volta e a todo o gás"

- "Lusitano de Évora faz cair o Estoril"

- "Boavista (com o Varzim) e Nacional (com UD Leiria) foram os outros clubes da Liga eliminados"

- "Benfica. Beste é cada vez mais aposta como médio"

- "Inglaterra. Manchester City e Liverpool vencem com sofrimento"

E no Record:

- "Varandas dispara. Arrasador com rivais. 'Nos últimos 40 anos, o jogo estava viciado à partida'"

- "Sintrense-FC Porto (0-3). Dragão avança sem sobressaltos"

- "Taça de Portugal. Surpresas. Lusitano de Évora afasta Estoril"

- "U. Leiria elimina Nacional"

- "Varzim tomba Boavista"

- "Benfica. Pesos pesados regressam para a Champions"