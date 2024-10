Cátia Pestana alerta para dificuldades sentidas pelas mulheres no acesso aos lugares de decisão e de governação

A presidente das Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) alertou, este fim de semana, para as dificuldades sentidas pelas mulheres no acesso aos lugares de decisão e de governação, bem como no exercício das funções para as quais são eleitas. Cátia Vieira Pestana falava no âmbito da ‘Escola de Verão’, promovida pela estrutura nacional das Mulheres Socialistas, que decorreu em Viseu, subordinada à temática do Poder Local. Um momento durante o qual foram abordadas as políticas relacionadas com o território e com os Direitos Humanos.

“As mulheres da Madeira vivem as mesmas dificuldades que as mulheres do resto do país, que começam, desde logo, pela forma de tratamento que lhes é dada”, afirmou.

A socialista madeirense sublinhou “o maior escrutínio a que estão sujeitas as mulheres a quem se exige uma maior preparação".

Neste evento em que estiveram em cima da mesa os desafios actuais e futuros, Cátia Vieira Pestana chamou a atenção para o facto de vivermos “numa época em que a democracia está sob ataque, muito devido à propagação de populismos, desinformação e notícias falsas que favorecem a ascensão de extremismos, que colocam em risco de retrocesso direitos ainda há pouco tempo adquiridos”.

A presidente das MSM enaltece ainda a forma como a estrutura sai de Viseu motivada para apresentar uma lista de reivindicações para as autárquicas que se avizinham e que será elaborada em conjunto com a restante estrutura regional, que passam, desde logo, pelo incentivo à participação por parte das mulheres, bem como a garantia de elaboração de listas paritárias e de programas que valorizem as políticas de igualdade.

A ‘Escola de Verão’ deste fim de semana contou com a participação de diversas personalidades do partido, com destaque para Ana Mendes Godinho, Alexandra Leitão e Maria Manuel Leitão Marques, assim como diversas figuras ligadas ao poder autárquico.