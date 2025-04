Chega pretende valorização dos funcionários públicos

O Chega defende que é necessário valorizarem-se os funcionários públicos e, por isso, entre as propostas do partido está a valorização da carreira dos colaboradores das IPSS e a reforma do modelo actualmente em vigor para combater aspectos que considera preocupantes.

Francisco Gomes, deputado e candidato pelo Chega, esteve reunido com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP) para analisar os desafios enfrentados pelos funcionários públicos regionais.

Entre os problemas identificados nesse encontro está a necessidade de recuperação dos pontos de serviço que são necessários para a actualização das carreiras, bem como a coexistência de regimes laborais diferentes dentro da administração pública. Na sua perspectiva, esta situação gera discrepâncias e injustiças entre colegas de trabalho. Foi também referida a falta de valorização das carreiras especiais regionais, uma situação que, para o sindicato, exige soluções concretas e eficazes.

“É fundamental assegurar que todos os funcionários públicos têm acesso a um sistema justo e equitativo de progressão na carreira. Não podemos permitir que existam trabalhadores de primeira e de segunda dentro da mesma administração pública, pois isso afeta vários aspectos, incluindo a qualidade de vida das próprias pessoas e das suas famílias", aponta Francisco Gomes.

Ainda no que concerne às IPSS, aponta que há falta de recursos humanos, dificuldades na contratação, salários baixos e uma média de idade elevada entre os funcionários. Para o deputado, o objectivo é garantir serviços mais eficazes para os cidadãos, sem nunca comprometer os direitos e a dignidade dos trabalhadores.

“O Chega está empenhado em reformar a administração pública para que funcione melhor para todos, quer cidadãos, quer trabalhadores. Precisamos de um sistema moderno, justo e eficiente, onde os funcionários sejam devidamente reconhecidos, respeitados e valorizados pelo seu trabalho", garante Francisco Gomes.