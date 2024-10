Secretaria de Educação entrega materiais lúdico-pedagógicos

No âmbito do Dia Internacional da Bengala Branca, que se assinala terça-feira, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove a cerimónia de Entrega Oficial de Materiais Lúdico-Pedagógicos, por parte do Lions Clube do Funchal à Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira, da Direção de Serviços de Educação Especial.

O Dia Internacional da Bengala Branca é comemorado, desde 1964, pela União Mundial de Cegos e, desde 1970, em conjunto com a UNESCO. Este dia celebra a autonomia das pessoas cegas (bengala branca), com baixa visão (bengala verde) e surdocegas (bengala vermelha). A Bengala Branca representa a autonomia, a independência, a liberdade, a confiança, a dignidade e a capacidade das pessoas cegas para a mobilidade independente. Esta celebração é uma oportunidade para apoiar à inclusão plena das pessoas cegas na sociedade, refletir sobre os obstáculos e barreiras que este grupo específico enfrenta no seu quotidiano, bem como alertar para a urgência do desenvolvimento, mais alargado, das acessibilidades.