João Dinis e Leandre Carvalho defendem bandeira da Madeira em Itália

A Madeira será representada "em grande estilo nas Rotax Max Challenge Grand Finals, com a participação dos pilotos madeirenses João Dinis e Leandre Carvalho", informa a Associação Karting da Madeira. "O evento, que se iniciou já no dia 19 de Outubro e se prolonga até dia 26, no Circuito Internazionale di Napoli em Sarno, Itália, reunirá alguns dos melhores pilotos de karting do mundo", acrescenta.

João Dinis é o atual Campeão Nacional da categoria Sénior MAX e "estará entre os concorrentes de elite, enfrentando pilotos de renome internacional. A sua experiência e dedicação prometem colocá-lo em evidência nesta competição exigente", realça a AKM. "Por sua vez, Leandre Carvalho, que esteve este ano a preparar o seu ingresso na Fórmula 4 francesa no próximo ano, regressa à modalidade onde 'cresceu', para dar o seu melhor e tentar obter um resultado prestigiante".

Citando João Dinis, que mostra-se optimista para esta prova, ressalvou: "O nosso objetivo nesta corrida é atingir o melhor resultado possível. Estar nesta competição, enfrentando pilotos de todo o mundo, é uma oportunidade incrível. Vamos concentrar-nos e dar o nosso melhor para mostrar o potencial de Portugal e da Madeira no karting."

Já Leandre Carvalho "fará a sua estreia na nova categoria E20 Sénior, onde competirá contra uma lista impressionante de talentos emergentes", tendo também citado o jovem piloto, que expressou a sua determinação: "O nosso objetivo nesta corrida é atingir o melhor resultado possível. É uma nova categoria, um novo kart, portanto temos que nos focar muito para alcançar o resultado que pretendemos. É também uma pista nova e bastante técnica. É um orgulho enorme poder representar Portugal neste evento que é um dos maiores do karting mundial. Vamos dar o nosso melhor para chegar o mais longe possível."

E conclui: "Ambos os atletas não representam apenas a Madeira, mas também o espírito de superação e a paixão pelo automobilismo que caracteriza a nossa região. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, assim como a comunidade local, apoiam entusiasticamente a participação destes pilotos. Os fãs e a comunidade madeirense em geral, estão ansiosos para ver os seus pilotos em ação, e o apoio será incondicional durante esta aventura internacional."