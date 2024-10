2.º ciclo foi aquele que perdeu mais alunos na Madeira em 2023/2024

No ano lectivo 2023/2024 houve uma quebra de 4,8% no número de alunos matriculados no 2.º ciclo, na Região. Foram menos 227 alunos matriculados neste ciclo de ensino, a par do 3.º ciclo, que também registou uma quebra, neste caso de 2,6%, com menos 301 alunos do que no ano lectivo anterior. Estes são dados preliminares hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, disponibilizados pelo Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira.

No total, contaram-se 38.621 alunos matriculados nos níveis de ensino pré-escolar, básico e secundário, no ano lectivo 2023/2024, o que representa uma redução de 244 alunos (-0,6%), quando comparado com o ano lectivo anterior. O ensino público contabilizou 78,2% das matrículas e o ensino privado 21,8%. O número total de alunos foi o mais baixo desde o início da série, que se reporta ao ano lectivo 1999/2000.

Relativamente ao sexo, a distribuição é praticamente paritária, com 19.306 alunos do sexo masculino e 19.315 do sexo feminino.

Na educação pré-escolar, houve um aumento do número de crianças inscritas, na casa dos 0,3% face ao ano lectivo anterior (mais 17 inscritos), abrangendo um total de 6.270 crianças. Isto significa que, pelo sexto ano consecutivo assiste-se a um aumento do número de crianças inscritas na educação pré-escolar.

No ano lectivo 2023/2024, estavam matriculados 22.220 alunos no ensino básico, o que representou uma quebra de 1,1% (menos 257 alunos) face ao ano lectivo anterior, sendo este o valor mais baixo observado desde o início da série. No 1.º ciclo, tal como no ano lectivo anterior, assistiu-se a um acréscimo de 3,0% no número de alunos matriculados, mais 271 alunos.

Quando olhamos para os dados do ensino Secundário, o número de alunos foi praticamente igual, com menos 4 alunos apenas.

No que diz respeito às ofertas de educação e formação orientadas para adultos, contabilizaram-se 2.391 alunos matriculados no ano lectivo 2023/2024, reflectindo um aumento de 2,2% face ao ano lectivo anterior. Destes, 1.194 alunos estavam matriculados em ofertas do ensino básico e 1.197 alunos em ofertas do ensino secundário.

A Madeira contou com um total de 140 estabelecimentos de ensino, mais 4 estabelecimentos que no ano lectivo anterior, isto graças a mais 2 jardins de infância e ainda mais 2 escolas profissionais.

5.757 docentes na RAM

Ao longo do ano lectivo passado contaram-se 5.757 docentes a desempenhar funções nas escolas da Região, menos 56 do que em 2022/2023. A diminuição resultou da redução verificada no pessoal docente do 1.º ciclo (-2 pessoas), do 2.º ciclo (-37 pessoas) e do 3.º ciclo do ensino básico e secundário (-36 pessoas). Nos outros níveis de ensino observaram-se incrementos que, no total, perfizeram 19 pessoas (+14 na educação pré-escolar e +5 nas escolas profissionais).

Os dados revelam uma predominância de docentes em estabelecimentos de ensino público, representado 88,8% do total (5 115), enquanto os estabelecimentos privados contaram com 642 profissionais.

A DREM dá ainda conta de que "entre os docentes, contabilizaram-se 439 com especialização e em exercício de funções na educação especial, distribuídos pelos vários ciclos de docência, 8 deles pertencentes ao grupo de recrutamento de Língua Gestual Portuguesa".

Já o pessoal não docente do ensino pré-escolar, ensino básico e ensino secundário diminuiu 2,3%, passando de 3.859 pessoas em 2022/2023, para 3.770 em 2023/2024, sendo que 2.851 estavam afectos à rede de ensino público (75,6%).