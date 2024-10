Sustentabilidade dos oceanos em foco entre deputados socialistas e ONG's

A sustentabilidade dos oceanos foi o tema em foco de uma reunião entre os deputados socialistas Sérgio Gonçalves e André Rodrigues e várias ONG's ambientes, que teve lugar esta tarde. Durante o encontro foram discutidos desafios urgentes relacionados com a poluição marítimas, as alterações climáticas climáticas e ainda o futuro da pesca artesanal.

Numa nota enviada à comunicação social é explicado que as organizações apresentaram o seu 'Manifesto Azul', que sublinha "preocupações críticas sobre a poluição dos oceanos, particularmente a poluição plástica e a eutrofização, factores que estão a contribuir para a perda significativa de biodiversidade marinha. Também presente ficou a afirmação de que a Europa não está suficientemente preparada para lidar com as alterações climáticas, apelando a maior empenho por parte dos deputados europeus".

Em resposta, os deputados socialistas destacaram a existência de correntes políticas que, “sem qualquer fundamento científico”, comprometem a sustentabilidade ambiental e que pretendem promover alterações legislativas focadas apenas no curto prazo, colocando em risco tanto as futuras gerações como atividades económicas essenciais, como a pesca.

Defenderam ainda que é urgente um maior financiamento para esta área, quer para a transição ecológica da economia azul, mas também apoios específicos para setores como a pesca artesanal que têm baixo impacto ambiental, facilitando desta forma a transição para combustíveis sustentáveis e com menos emissões, sem comprometer a competitividade ou o bem-estar das comunidades piscatórias.

Outro ponto de consenso durante esta reunião foi a necessidade de o iminente Pacto Oceânico da Comissão Europeia ser abrangente e ambicioso o suficiente para abordar eficazmente os desafios da sustentabilidade dos oceanos. Neste ponto, os deputados da Madeira e dos Açores reforçaram que a actividade económica não tem de ser incompatível com os interesses ambientais e que é possível convergir nestes pontos para garantir um futuro mais próspero e saudável. Elogiado foi também o papel que as ONG’s desempenham na monitorização e preservação dos oceanos e o seu esforço para que as políticas públicas europeias se alinhem com os objetivos de sustentabilidade a longo prazo.