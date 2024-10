Casa das Águas do Porto Santo mandada encerrar há 29 anos

O encerramento da Fábrica da Água do Porto Santo aconteceu há 29 anos e, desde então, o edifício tem estado fechado, sendo um dos prédios mais conhecidos da ilha dourada.

Na edição de 24 de Outubro de 1995. O DIÁRIO dava conta da ordem de encerramento emitida pela Direcção Regional de Comércio e Indústria, isto depois de terem sido feitas análises à qualidade da água. O argumento era de que “o produto não poderia ser comercializado como água mineral”, tendo sido detectados “outros problemas”. A rotulagem, por exemplo, não obedecia ao estipulado por lei e, por isso, o produto tinha de ser retirado do mercado.

“A água não mata ninguém. Não está inquinada. Agora, não é água para ser comercializada. A água mineral tem uma série de requisitos. Era preciso fazer testes periodicamente; contudo, não foram feitos. Era preciso fazer uma data de análises, mas também não foram feitas. Em relação à retirada das garrafas do mercado regional, o proprietário da fábrica já começou a fazer esse trabalho; no entanto, é capaz de ainda haver garrafas nalguns estabelecimentos”, assumia Eduardo Abreu, da DRCI.

No entanto, tal como o DIÁRIO recordou na edição de 14 de Agosto de 2018, na rubrica ‘O Rasto de…’ o processo judicial que correu deu razão aos proprietários. No entanto, ainda sem receber qualquer tipo de indemnização, a fábrica acabou por deteriorar-se com o passar dos anos. Ficou demonstrado que a água não tinha qualquer tipo de problema.

Foi apenas em 2002 que chegaram a acordo com os últimos três funcionários da fábrica.