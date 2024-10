Quantidade e valor de cimento vendido na RAM cresceram

As vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) aumentaram para 44,6 mil toneladas, embora "reflectindo uma descida de 3,5% face ao trimestre anterior (46,2 mil toneladas)", comparativamente "ao mesmo trimestre do ano precedente (42,4 mil toneladas), observou-se um acréscimo de 5,1%", refere a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) a propósito deste indicador económico no 3.º trimestre de 2024.

"Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM, no trimestre em referência, ascendeu aos 6,3 milhões de euros, apresentando uma descida trimestral de 3,6%, mas um crescimento homólogo de 17,8%", reflectindo, por isso, um claro sinal que o custo da matéria-prima para a construção civil disparou consideravelmente em um ano.

"Em termos acumulados (primeiros nove meses de 2024), a quantidade comercializada de cimento cresceu 6,1% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto o valor de cimento vendido aumentou 20,9%", confere uma tendência recente que tem implicações nos custos das obras.