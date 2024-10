Congestionamentos na Via Rápida e noutras vias

Bom dia. Mais uma manhã, mais uma série de zonas congestionadas, com destaque para a Via Rápida, mas não só.

De acordo com o que é possível saber a esta hora, pouco antes das 8h30, há congestionamento crescente no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela, com tendência crescente e que já se prolonga por mais de 2,5 km.

No sentido oposto, na subida de Santa Rita, o mesmo cenário de algum tráfego, ainda que menos congestionado, mas seguramente com razões para merecer atenção dos condutores que circulam nas estradas.

Na intersecção entre a Via Rápida e a entrada no centro do Funchal, desde a Estrada da Liberdade, passando (melhor parando e devagar) em toda a zona da rotunda do Hospital, atravessando a Cota 40, o cenário é de muito trânsito e, naturalmente, lento.