Remodelação da Central Hidroeléctrica da Serra de Água custou cerca de 16 milhões

Já está concluída a empreitada de Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água.

Dois anos depois do seu início, em 11 de Outubro de 2022, o projecto da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), é inaugurado amanhã, pelas 12 horas, num evento que contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A empreitada teve um custo final de quase 16 milhões de euros e corresponde ao maior investimento regional concretizado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Os trabalhos realizados permitiram um aumento significativo na capacidade da Central, com a potência instalada a subir de 5,2 MW para 10,8 MW, melhorando substancialmente a capacidade de regulação do sistema elétrico regional e a eficiência da gestão hídrica", realça um comunicado da presidência do Governo.

"Este investimento também contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo a descarbonização da produção de energia eléctrica na Madeira", sublinha a mesma nota.

"A remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água alcançou todos os objectivos inicialmente estabelecidos, desde o aumento da capacidade de produção energética até à modernização da infra-estrutura, sem comprometer o património natural e cultural envolvente. De salientar ainda a reabilitação do edifício, em respeito pelo projecto original elaborado pelo consagrado arquiteto Chorão Ramalho, salvaguardando, desta forma, o património cultural edificado", acrescenta o executivo.

Refira-se que a Central Hidroeléctrica da Serra de Água é o maior projecto da EEM candidatado ao abrigo do programa PRR e o segundo a ficar concluído dentro dos prazos estabelecidos, já que a Bateria de Potência, de 8,9 MW/18 MWh, do Porto Santo, também já está em funcionamento.

Até ao final deste ano, mais três projectos ao abrigo deste programa estarão concluídos: a Central Hidroelétrica da Calheta, a Bateria de Potência da Madeira e o Gerador Síncrono da Madeira, estas duas últimas estruturas em construção no Caniçal.

Ainda no campo das energias renováveis está em curso a instalação de mais cinco aerogeradores de grande potência (três na Madeira e dois no Porto Santo", num total de 17,5 MW.